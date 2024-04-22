В ЦСКА высказались о возможном увольнении Федотова

Футбол, Премьер-лига, Тур 2520.04.2024, 19:30 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 6980 зрителей
|Владимир Федотов
|Магомед Адиев
|Федор Чалов
|63′
|Мохамед Конате(Бернард Бериша)
|79′
|Бернард Бериша
|87′
|49
|Владислав Тороп
|88
|Гиорги Шелия
|4
|да Силва Виллиан Роша
19′
|5
|Милош Шатара
|22
|Милан Гайич
|15
|Андрей Семенов
39′
|77
|Илья Агапов
|75
|Надер Гандри
|27
|Роберту Барбоза Мойзес
56′
|16
|Рейерс де Оливейра Камилу
33′
|5
|Саша Зделар
|94
|Артем Тимофеев
|10
|Иван Обляков
|8
|Мирослав Богосавац
76′
|11
|Тамерлан Мусаев
|21
|Иван Олейников
|21
|Аббосбек Файзуллаев
7′64′
|55
|Дарко Тодорович
70′
|7
|Виктор Давила
|36
|Лукас Ловат
|88
|Виктор Фелипе Мендес
32′
|10
|Лечи Садулаев
90′
|78
|Игорь Дивеев
44′89′
|23
|Антон Швец
|9
|Федор Чалов
64′
|98
|Светослав Ковачев
67′70′
|91
|Антон Заболотный
|7
|Бернард Бериша
|9
|Гамид Агаларов
70′
|13
|Мохамед Конате
|3
|Желтые карточки
|3
|2
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|4
|Удары (всего)
|7
|2
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|7
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Рафаэль Шафеев(Россия, Волгоград)
|Боковой судья
|Варанцо Петросян(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Рустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
|ВАР
|Артем Любимов(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Роман Галимов(Россия, Улан-Удэ)