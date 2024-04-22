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01:16 (мск), источник: Sport24

В ЦСКА высказались о возможном увольнении Федотова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо усомнился в источниках информации тех СМИ, которые сообщили о возможном уходе Владимира Федотова с поста главного тренера команды.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
В ЦСКА высказались о возможном увольнении Федотова | Источник: Sport24

В субботу ЦСКА уступил «Ахмату» со счетом 1:2 в 25-м туре чемпионата России. По словам Брейдо, после неудачных результатов всегда есть представители прессы, которые хотят «поймать хайп».

«Не стоит думать, что у их корреспондентов есть прямая связь, например, с Евгением Ленноровичем Гинером», — приводит слова Брейдо «Спорт-экспресс».

ЦСКА
1:2
Первый тайм: 0:0
Ахмат
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