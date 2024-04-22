В «Спартаке» объяснили отставку Абаскаля с поста главного тренера: «Гильермо устал и не справлялся»

— Писали, что после «Сочи» Абаскаль сдался и было принято решение об отставке. Действительно ли это так?

— Да, я бы сказал, что решение было связано с тем, что, на мой взгляд, действительно, Гильермо устал и не справлялся, наверное, с давлением, которое на него оказывалось. Искренне думаю, что перед каждой игрой он отдавал всего себя, старался. Но бывает, что не получается, — сказал Малышев.