Вратарь «Ростова» Песьяков: моя ошибка, что не попросил замену в перерыве со «Спартаком»

Игрок получил травму в первом тайме, однако был заменён только на 61-й минуте матча.
«Самочувствие получше, но если говорить о моральном, то после таких игр всегда ужасное. Это моя ошибка, что не попросил замену в перерыве», — передаёт слова Песьякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После 24 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. «Спартак» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 50 очков.