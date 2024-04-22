Вратарь «Ростова» Песьяков: моя ошибка, что не попросил замену в перерыве со «Спартаком» | Источник: Чемпионат.com

Игрок получил травму в первом тайме, однако был заменён только на 61-й минуте матча.

«Самочувствие получше, но если говорить о моральном, то после таких игр всегда ужасное. Это моя ошибка, что не попросил замену в перерыве», — передаёт слова Песьякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.