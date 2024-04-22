Аршавин рассказал, кого выбрал бы тренером для «Спартака» — Карпина или Черчесова

Аршавин заявил, что в первую очередь предпочёл бы вариант с Валерием Карпиным, а не со Станиславом Черчесовым. Около недели назад красно-белые отправили в отставку Гильермо Абаскаля. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен ассистент испанца — Владимир Слишкович.

«Надо идти не на поводу, но стараться прислушиваться к Амаралу, но с этими двумя фамилиями (Карпин и Черчесов) я полностью согласен. Если что, Станислав Саламович, извините, но вы у меня идёте вторым после Валерия Георгиевича. Я думаю, если брать любого русского тренера, Станислава Саламовича или Карпина, то это будут точно не кандидатуры Амарала, а выгнать его сейчас никто не захочет», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».