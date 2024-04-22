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10:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Аршавин рассказал, кого выбрал бы тренером для «Спартака» — Карпина или Черчесова

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин высказался о кандидатурах нового тренера для московского «Спартака».

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Аршавин рассказал, кого выбрал бы тренером для «Спартака» — Карпина или Черчесова | Источник: Чемпионат.com

Аршавин заявил, что в первую очередь предпочёл бы вариант с Валерием Карпиным, а не со Станиславом Черчесовым. Около недели назад красно-белые отправили в отставку Гильермо Абаскаля. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен ассистент испанца — Владимир Слишкович.

«Надо идти не на поводу, но стараться прислушиваться к Амаралу, но с этими двумя фамилиями (Карпин и Черчесов) я полностью согласен. Если что, Станислав Саламович, извините, но вы у меня идёте вторым после Валерия Георгиевича. Я думаю, если брать любого русского тренера, Станислава Саламовича или Карпина, то это будут точно не кандидатуры Амарала, а выгнать его сейчас никто не захочет», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что в последнем матче под руководством Слишковича «Спартак» разгромил «Ростов», который возглавляет Валерий Карпин. Игра проходила в Ростове-на-Дону и завершилась победой москвичей со счётом 5:1.

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