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10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник «Спартака» Чернов: Победа над «Ростовом» эмоционально поможет перед дерби с ЦСКА

Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил значимость победы московского клуба в матче чемпионата России с «Ростовом» (5:1).

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Защитник «Спартака» Чернов: победа над «Ростовом» эмоционально поможет перед дерби с ЦСКА | Источник: Чемпионат.com

«Очень важная победа над “Ростовом”. Если брать наши последние результаты, она поможет “Спартаку” в эмоциональном плане, тем более перед дерби. Счёт не отображает игры, которая была», — сказал Никита Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

21 апреля состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начался в 20:30 мск. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Ростов
1:5
Первый тайм: 1:1
Спартак
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