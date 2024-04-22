Защитник «Спартака» Чернов: Победа над «Ростовом» эмоционально поможет перед дерби с ЦСКА

«Очень важная победа над “Ростовом”. Если брать наши последние результаты, она поможет “Спартаку” в эмоциональном плане, тем более перед дерби. Счёт не отображает игры, которая была», — сказал Никита Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.