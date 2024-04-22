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10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Байрамян: Сколько с Карпиным работаю — постоянно говорят, что он уходит в «Спартак»

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян отреагировал на слухи о том, что Валерий Карпин может уйти в московский «Спартак».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Байрамян: сколько с Карпиным работаю — постоянно говорят, что он уходит в «Спартак» | Источник: Чемпионат.com

Ранее в СМИ появлялась информация, что Карпин — один из потенциальных сменщиков Гильермо Абаскаля.

«Сколько лет Карпина сватают в “Спартак”… И до сих пор сватают! Сколько я с Карпиным работаю — в сезоне хотя бы месяц или два об этом постоянно говорят, что Карпин в “Спартак” уходит.

Мне кажется, Карпин заслуживает тренировать и нас. И мы хотим, чтобы он нас тренировал. Не удивлён, что у него есть предложения. Думаю, что не только из “Спартака”. Это не мешает никак. Мы об этом не разговариваем. Да и он не затрагивает эту тему», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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