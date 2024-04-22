Байрамян: Сколько с Карпиным работаю — постоянно говорят, что он уходит в «Спартак»

«Сколько лет Карпина сватают в “Спартак”… И до сих пор сватают! Сколько я с Карпиным работаю — в сезоне хотя бы месяц или два об этом постоянно говорят, что Карпин в “Спартак” уходит.



Мне кажется, Карпин заслуживает тренировать и нас. И мы хотим, чтобы он нас тренировал. Не удивлён, что у него есть предложения. Думаю, что не только из “Спартака”. Это не мешает никак. Мы об этом не разговариваем. Да и он не затрагивает эту тему», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.