Червиченко: В первом тайме Песьяков показал, что сделает всё, чтобы «Спартак» выиграл

«Слова о том, что “Спартак” преобразился, — бред. Вторая халявная победа, которую подарил заблудившийся в дебрях сознания Песьяков. Ничего не предвещало даже ничьей для “Спартака”.



После гола “Ростов” стал давить и полностью загнал “Спартак” на его половину. Пару раз Максименко блестяще спас ворота. Всё шло к тому, что “Спартак” не увезёт никакие очки из Ростова, но тут включился Песьяков.



Похоже, лавры Лещука не давали покоя Песьякову. Он уже в первом тайме показал, что сделает всё, чтобы “Спартак” выиграл. Во втором тайме Песьяков сразу же похоронил “Ростов”. Никаких заслуг “Спартака” в этой победе нет — просто свалилось с неба и всё», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.