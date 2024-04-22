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11:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Червиченко: В первом тайме Песьяков показал, что сделает всё, чтобы «Спартак» выиграл

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по итогам матча 25-го тура РПЛ между красно-белыми и «Ростовом» (5:1).

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Червиченко: в первом тайме Песьяков показал, что сделает всё, чтобы «Спартак» выиграл | Источник: Чемпионат.com

«Слова о том, что “Спартак” преобразился, — бред. Вторая халявная победа, которую подарил заблудившийся в дебрях сознания Песьяков. Ничего не предвещало даже ничьей для “Спартака”.

После гола “Ростов” стал давить и полностью загнал “Спартак” на его половину. Пару раз Максименко блестяще спас ворота. Всё шло к тому, что “Спартак” не увезёт никакие очки из Ростова, но тут включился Песьяков.

Похоже, лавры Лещука не давали покоя Песьякову. Он уже в первом тайме показал, что сделает всё, чтобы “Спартак” выиграл. Во втором тайме Песьяков сразу же похоронил “Ростов”. Никаких заслуг “Спартака” в этой победе нет — просто свалилось с неба и всё», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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