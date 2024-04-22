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12:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Хавбек «Спартака» Игнатов — о работе Слишковича: Слова здесь не нужны, результат на табло

Футболист «Спартака» Михаил Игнатов высказался о работе исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича.

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Хавбек «Спартака» Игнатов — о работе Слишковича: слова здесь не нужны, результат на табло | Источник: Чемпионат.com

Ранее Слишкович был помощником Гильермо Абаскаля, а после отставки испанца занял его место на временной основе.

— Слишкович расслабил команду?
 — Результат на табло. Думаю, что все всё видели. Слова тут не надо говорить, всё понятно, — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Накануне, 21 апреля, состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начался в 20:30 мск. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

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