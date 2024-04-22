Хавбек «Спартака» Игнатов — о работе Слишковича: слова здесь не нужны, результат на табло | Источник: Чемпионат.com

Ранее Слишкович был помощником Гильермо Абаскаля, а после отставки испанца занял его место на временной основе.

— Слишкович расслабил команду?

— Результат на табло. Думаю, что все всё видели. Слова тут не надо говорить, всё понятно, — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.