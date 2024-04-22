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12:44 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС рассмотрит удаления футболистов ЦСКА Дивеева и Роши в матче с «Ахматом»

Оба футболиста после матча извинились за удаления.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаления защитников ЦСКА Игоря Дивеева и Виллиана Роши в матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В субботу ЦСКА дома уступил «Ахмату» (1:2). Роша был удален на 19-й минуте игры, Дивеев — на 90-й. Оба футболиста после матча извинились за удаления.

«Рассмотрим удаления Виллиана Роши и Игоря Дивеева, оба приглашены на заседание. Оно состоится 24 апреля», — сказал Григорьянц.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 24 матчах. В ближайшем матче армейский клуб на своем поле сыграет против московского «Спартака» 25 апреля, встреча пройдет в рамках перенесенного 21-го тура чемпионата страны.

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