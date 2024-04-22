КДК РФС рассмотрит удаления футболистов ЦСКА Дивеева и Роши в матче с «Ахматом»

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаления защитников ЦСКА Игоря Дивеева и Виллиана Роши в матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В субботу ЦСКА дома уступил «Ахмату» (1:2). Роша был удален на 19-й минуте игры, Дивеев — на 90-й. Оба футболиста после матча извинились за удаления.

«Рассмотрим удаления Виллиана Роши и Игоря Дивеева, оба приглашены на заседание. Оно состоится 24 апреля», — сказал Григорьянц.