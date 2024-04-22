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12:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

КДК накажет Карпина за поведение в матче против «Спартака»

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания комитета по итогам 25-го тура РПЛ.

Спартак
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КДК накажет Карпина за поведение в матче против «Спартака» | Источник: Спорт-Экспресс

«По матчу “Пари НН” — “Динамо” рассмотрим задержку выхода команды хозяев из раздевалки перед матчем на две минуты. По матчу “Ростов” — “Спартак” рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренер гостей Слишковича и аналитика Андера Карбахо. Также представитель клубного СМИ “Спартака” вышел на поле сразу после окончания матча — это нарушение технического регламента. И рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера “Ростова” Валерия Карпина», — сказал Григорьянц «СЭ».

На данный момент лидером турнирной таблице РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков в 24 матчах. На втором месте располагается «Краснодар», отстающий от сине-бело-голубых на 4 очка. Тройку лучших замыкает московское «Динамо» (41).

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