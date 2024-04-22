КДК накажет Карпина за поведение в матче против «Спартака»

«По матчу “Пари НН” — “Динамо” рассмотрим задержку выхода команды хозяев из раздевалки перед матчем на две минуты. По матчу “Ростов” — “Спартак” рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренер гостей Слишковича и аналитика Андера Карбахо. Также представитель клубного СМИ “Спартака” вышел на поле сразу после окончания матча — это нарушение технического регламента. И рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера “Ростова” Валерия Карпина», — сказал Григорьянц «СЭ».