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14:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Медина — о матче с ЦСКА: Особенная игра не только для меня, но и для каждого спартаковца

Парагвайский нападающий «Спартака» Хесус Медина поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

ЦСКА
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Медина — о матче с ЦСКА: особенная игра не только для меня, но и для каждого спартаковца | Источник: Чемпионат.com

«Дерби есть дерби. Здесь не нужно какой-то дополнительной мотивации. Все и так понимают, какой матч нас ждёт. Нужно поработать над некоторыми моментами и подойти к дерби с максимальной уверенностью. Такая победа над “Ростовом” должна нам в этом помочь. Это будет особенный матч не только для меня, а для каждого спартаковца», — приводит слова Медины пресс-служба «Спартака».

Игра 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА состоится в этот четверг, 25 апреля. Матч пройдёт на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра раздастся в 20:30 по московскому времени. В минувшее воскресенье красно-белые одержали разгромную победу над «Ростовом» (5:1) и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице. ЦСКА уступил «Ахмату» (1:2).

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