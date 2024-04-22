Медина — о матче с ЦСКА: особенная игра не только для меня, но и для каждого спартаковца | Источник:

«Дерби есть дерби. Здесь не нужно какой-то дополнительной мотивации. Все и так понимают, какой матч нас ждёт. Нужно поработать над некоторыми моментами и подойти к дерби с максимальной уверенностью. Такая победа над “Ростовом” должна нам в этом помочь. Это будет особенный матч не только для меня, а для каждого спартаковца», — приводит слова Медины пресс-служба «Спартака».