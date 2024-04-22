Главный тренер «Зенита» Семак раскритиковал график РПЛ

«В таком графике, конечно, непросто готовиться — времени мало на то, чтобы разобрать игру соперника. Но ничего страшного, главное, чтобы ребята нормально восстановились и подошли в хорошем состоянии к следующим играм», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».