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15:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Зенита» Семак раскритиковал график РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о графике РПЛ.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

21 апреля сине-бело-голубые дома сыграли с «Оренбургом» (1:0), а уже 24 апреля петербужцы примут «Рубин».

«В таком графике, конечно, непросто готовиться — времени мало на то, чтобы разобрать игру соперника. Но ничего страшного, главное, чтобы ребята нормально восстановились и подошли в хорошем состоянии к следующим играм», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Игра между «Зенитом» и «Рубином» пройдет 24 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 20.30 мск.

Петербуржцы идут на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков в 24 матчах.

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