Виллиан Роша: Каждый игрок ЦСКА спокойно может играть в Европе

— Чалов хочет продолжить карьеру в Европе. По силам ли Фёдору там играть?

— Я Виллиан Роша, о желании Фёдора играть в Европе нужно спросить у него самого. А если говорить о его уровне, то все игроки ЦСКА спокойно могут играть в Европе. Без сомнений, их уровень позволит, — сказал Роша в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.