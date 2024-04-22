Президент «Урала» Иванов о положении команды в РПЛ: «Тревожно. А как может быть иначе?»

«Интриги во второй половине таблице больше, так и есть. Накал борьбы внизу больше, чем в топ-5. Положение “Урала”? Тревожно, конечно. А как может быть не тревожно? Но я вижу, как работают команда, тренерский штаб. Игра с “Сочи” вселяет в нас оптимизм, хотя мы и не додержали», — сказал Иванов «СЭ».