Матвей Сафонов: «Футболисты “Краснодара” были с Ивичем одной семьей»

«Следит ли Ивич сейчас за игрой команды? Думаю, что да. Ему же все равно интересно, как играет команда, с которой он прошел интересный, большой путь. С ним мы были одной семьей в течении года. Это логично даже по-человечески, переживать и интересоваться ребятами, с которыми он успел сблизиться», — заявил Сафонов в интервью РБ Спорт.