Матвей Сафонов: «Футболисты “Краснодара” были с Ивичем одной семьей»
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов порассуждал, следит ли бывший главный тренер быков Владимир Ивич за выступлениями команды.
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов порассуждал, следит ли бывший главный тренер быков Владимир Ивич за выступлениями команды.
Ивич был уволен из «Краснодара» в середине марта без объяснения причин — на его место назначили Мурада Мусаева.
«Следит ли Ивич сейчас за игрой команды? Думаю, что да. Ему же все равно интересно, как играет команда, с которой он прошел интересный, большой путь. С ним мы были одной семьей в течении года. Это логично даже по-человечески, переживать и интересоваться ребятами, с которыми он успел сблизиться», — заявил Сафонов в интервью РБ Спорт.
Ближайший матч «Краснодар» проведет дома против калининградской «Балтики» в среду, 24 апреля.