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11:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Мор назвал идеальный вариант тренера для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор назвал идеального кандидата на пост главного тренера красно-белых.

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Мор назвал идеальный вариант тренера для «Спартака» | Источник: Чемпионат.com

По его мнению, лучшим вариантом для «Спартака» является Станислав Черчесов — специалист с большим опытом и авторитетом, который сможет наладить дисциплину и тактическую расстановку.

«Для “Спартака” Черчесов — идеальный вариант. Безусловный авторитет для всех, спартаковец, работал на большом уровне и в “Спартаке”, и в сборной. Он совершенно спокойно бы наладил дисциплину и самоотдачу в “Спартаке”. В плане тактики был бы полный порядок. Здесь и сейчас Черчесов — самый оптимальный вариант», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» отправил в отставку бывшего тренера Гильермо Абаскаля в середине апреля. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен ассистент испанца — Владимир Слишкович. Черчесов в данный момент является свободным агентом. Его последним клубом был венгерский «Ференцварош».

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