Мор назвал идеальный вариант тренера для «Спартака»

По его мнению, лучшим вариантом для «Спартака» является Станислав Черчесов — специалист с большим опытом и авторитетом, который сможет наладить дисциплину и тактическую расстановку.

«Для “Спартака” Черчесов — идеальный вариант. Безусловный авторитет для всех, спартаковец, работал на большом уровне и в “Спартаке”, и в сборной. Он совершенно спокойно бы наладил дисциплину и самоотдачу в “Спартаке”. В плане тактики был бы полный порядок. Здесь и сейчас Черчесов — самый оптимальный вариант», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».