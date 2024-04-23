Бериша: «Ахмат» 100% останется в РПЛ

«Мы победили ЦСКА, это было важно для нас. Показали, что мы хорошая команда. Нужно продолжать в том же духе. Только когда мы верим и поддерживаем друг друга, тогда мы можем победить. Матч с “Сочи”? Мы победим.



Мы испытываем небольшое давление, потому что находимся на таком месте в таблице. Верим, что всё будет хорошо. “Ахмат” — сильная команда. Мы 100% сохраним место в РПЛ», — приводит слова Бериши «Матч ТВ».