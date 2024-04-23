Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Челси
Футбол. Зарубежный
22.04
Рома
Болонья
13
Футбол. Зарубежный
22.04
Милан
Интер
12
Футбол. Зарубежный
22.04
Севилья
Мальорка
21
Футбол. Первая лига
24.04
СКА-Хабаровск
Родина
Футбол. Премьер-лига
24.04
Оренбург
Динамо
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.04
Ростов
Спартак
15
21.04
Сочи
Урал
22
21.04
Зенит
Оренбург
10
21.04
Пари Нижний Новгород
Динамо
14
20.04
ЦСКА
Ахмат
12
20.04
Балтика
Крылья Советов
21
20.04
Рубин
Локомотив
11
19.04
Краснодар
Факел
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Бериша: «Ахмат» 100% останется в РПЛ

Футболист «Ахмата» Бернард Бериша оценил шансы своей команды на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2023/2024.

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Бериша: «Ахмат» 100% останется в РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Накануне «Ахмат» обыграл ПФК ЦСКА (2:1), сейчас грозненцы располагаются на 15-м (предпоследнем) месте в турнирной таблице РПЛ.

«Мы победили ЦСКА, это было важно для нас. Показали, что мы хорошая команда. Нужно продолжать в том же духе. Только когда мы верим и поддерживаем друг друга, тогда мы можем победить. Матч с “Сочи”? Мы победим.

Мы испытываем небольшое давление, потому что находимся на таком месте в таблице. Верим, что всё будет хорошо. “Ахмат” — сильная команда. Мы 100% сохраним место в РПЛ», — приводит слова Бериши «Матч ТВ».

Ниже «Ахмата» в таблице РПЛ располагается только «Сочи», с которым грозненцы встретятся в ближайшем матче.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Скучаю по России, но возможности приехать нет». Интервью с Касаткиной
«Арбитр матча «Спартака» ошибся. По стоп-кадру — красная». Судейство в РПЛ
«Это было жалко». Америка — о провале «Вашингтона» и Овечкина
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь