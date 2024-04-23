Экс-президент РФС Колосков раскритиковал идею расширения РПЛ

«Расширение РПЛ однозначно никак не повлияет на развитие футбола. Если бы это было так, то уже играли бы 25 команд. Здесь многое зависит от качества команд и игроков. А у нас иногда в 16 командах не хватает качественных футболистов. Посмотрите, что делается в командах из низов — это сплошной дворовый футбол пошёл: ни остановить, ни отдать, ни пробить, ни открыться, ни подкатиться. Чёрт-те что! Какие тут 18 команд могут быть? Для чего? Я не вижу в этом смысла», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.