Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Челси
Футбол. Зарубежный
22.04
Рома
Болонья
13
Футбол. Зарубежный
22.04
Милан
Интер
12
Футбол. Зарубежный
22.04
Севилья
Мальорка
21
Футбол. Первая лига
24.04
СКА-Хабаровск
Родина
Футбол. Премьер-лига
24.04
Оренбург
Динамо
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.04
Ростов
Спартак
15
21.04
Сочи
Урал
22
21.04
Зенит
Оренбург
10
21.04
Пари Нижний Новгород
Динамо
14
20.04
ЦСКА
Ахмат
12
20.04
Балтика
Крылья Советов
21
20.04
Рубин
Локомотив
11
19.04
Краснодар
Факел
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-президент РФС Колосков раскритиковал идею расширения РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал идею расширения Российской Премьер-Лиги.

Премьер-лига: таблица и календарь
Экс-президент РФС Колосков раскритиковал идею расширения РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Ранее известный комментатор Геннадий Орлов выступил с предложением увеличить число клубов в чемпионате России, чтобы спасти от вылета футбольный клуб «Сочи».

«Расширение РПЛ однозначно никак не повлияет на развитие футбола. Если бы это было так, то уже играли бы 25 команд. Здесь многое зависит от качества команд и игроков. А у нас иногда в 16 командах не хватает качественных футболистов. Посмотрите, что делается в командах из низов — это сплошной дворовый футбол пошёл: ни остановить, ни отдать, ни пробить, ни открыться, ни подкатиться. Чёрт-те что! Какие тут 18 команд могут быть? Для чего? Я не вижу в этом смысла», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Скучаю по России, но возможности приехать нет». Интервью с Касаткиной
«Арбитр матча «Спартака» ошибся. По стоп-кадру — красная». Судейство в РПЛ
«Это было жалко». Америка — о провале «Вашингтона» и Овечкина
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь