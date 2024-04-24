Перенесенный 21-й тур РПЛ стартует матчами с участием «Зенита» и «Краснодара»

Изначально 21-й тур должен был пройти с 15 по 17 марта. 26 января пресс-служба РПЛ сообщила, что общее собрание клубов проголосовало за перенос матчей тура на 23—25 апреля в связи с проведением выборов президента России. В тот же день бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) утвердило данные изменения в календаре чемпионата России. 6 апреля были опубликованы даты 21-го тура РПЛ.

Матчи с участием двух основных претендентов на чемпионский титул РПЛ пройдут в одно время. Петербургский «Зенит» дома сыграет с казанским «Рубином», «Краснодар» примет калининградскую «Балтику», обе встречи начнутся в 20:30 мск. Лидером турнирной таблицы РПЛ с 50 очками является «Зенит», «Краснодар» идет 2-м с 46 очками. «Рубин» с 33 очками располагается на 9-й позиции, «Балтика» — 14-я с 23 очками.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 21, 24.04.2024, 20:30 Зенит - Рубин -

В последний раз «Рубин» на выезде обыграл «Зенит» 24 октября 2020 года (2:1). На своем поле казанская команда побеждала «Зенит» 8 марта 2021 года, в заключительных трех очных играх сильнее оказывались подопечные Сергея Семака. Не сможет принять участие в предстоящей встрече защитник казанской команды Рустам Ашурматов, который был удален в прошлом матче с «Локомотивом» (1:1). Клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с просьбой отменить красную карточку игрока.

Главный тренер «Зенита» Семак отметил, что «Рубин» зарекомендовал себя крепкой и хорошо готовой физически командой. «В их матчах всегда много борьбы, они хорошо используют сильные качества своих игроков. “Рубин” после “Зенита” находится на втором месте по количеству выездных побед, это говорит о том, что они умеют добывать очки как дома, так и на выезде. Нас ждет очень тяжелый матч, но других и не бывает», — сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба «Зенита». Петербургская команда подходит к игре с серией из 10 матчей без поражений во всех турнирах (7 побед, 3 ничьих).

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 21, 24.04.2024, 20:30 Краснодар - Балтика -

«Краснодару» предстоит встретиться с «Балтикой», которая смогла подняться с предпоследнего места в турнирной таблице РПЛ благодаря двум победам подряд. 20 апреля калининградская команда дома одолела самарские «Крылья Советов» (2:1), 13 апреля подопечные Сергея Игнашевича на выезде крупно обыграли грозненский «Ахмат» (7:1). Игра первой части чемпионата России между «Краснодаром» и «Балтикой» завершилась вничью со счетом 2:2.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Динамо» пришло в себя

В первом матче дня столичное «Динамо» на выезде сыграет с «Оренбургом», встреча начнется в 16:00 мск. Команды проведут третий матч между собой в этом сезоне. 17 апреля бело-голубые на выезде обыграли «Оренбург» со счетом 4:2 в матче первого этапа ½ финала плей-офф «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Встреча первого круга чемпионата России также завершилась победой «Динамо» (2:0). В 25-м туре обе команды прервали свои серии. «Динамо» одержало победу над «Пари Нижний Новгород» (4:1) после трех поражений подряд в РПЛ, «Оренбург» уступил «Зениту» (0:1), до этой встречи команда не проигрывала в чемпионате страны на протяжении шести матчей (3 победы, 3 ничьих).

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 21, 24.04.2024, 16:00 Оренбург - Динамо -

«Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 24 матчах. «Оренбург» с 26 очками располагается на 12-й позиции. Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что игра будет тяжелой для обеих команд. «Для обеих команд игра важна, потому что “Динамо” борется за серебро, а “Оренбург” за место в РПЛ, — сказал Булыкин. — Игра будет тяжелой для обеих команд, “Динамо” будет явным фаворитом, но “Оренбург” показал в матче с “Зенитом” очень солидную игру, к тому же они играют у себя дома. Не думаю, что в игре будет много голов».

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 21, 24.04.2024, 18:15 Пари Нижний Новгород - Локомотив -

Также в среду московский «Локомотив» на выезде сыграет с «Пари НН», встреча начнется в 18:15 мск. Железнодорожники занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах. Нижегородская команда с 28 очками располагается на 10-й позиции. «Пари НН» подходит к матчу с серией из четырех поражений в РПЛ, в последний раз подопечные Сергея Юрана победили 9 марта. Тогда нижегородцы на выезде обыграли «Рубин» со счетом 1:0. Игра первой части чемпионата России между «Пари НН» и «Локомотивом» завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0.