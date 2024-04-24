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13:06 (мск), источник: РБК

В РПЛ не увидели смысла расширять число участников чемпионата

Ближе к концу сезона некоторые футбольные клубы задумались о расширении РПЛ. Как выяснил «РБК Спорт», в руководстве лиги такой сценарий не поддерживают.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Российская премьер-лига (РПЛ) не намерена расширять число участников чемпионата до 18 команд, сообщили «РБК Спорт» два не связанных между собой источника.

По их словам, в основном обсуждение пока происходит на уровне СМИ, но обращений в лигу никаких не поступало. Они отметили, что часть клубов, рискующих вылететь из РПЛ, обсуждали между собой идею, чтобы на одном из собраний клубов совместно обратиться к руководству лиги и инициировать вопрос о ее расширении с 16 до 18 клубов.

По словам собеседников «РБК Спорт», в руководстве лиги пока не видят смысла в расширении, поскольку такой шаг не ведет к ее развитию, повышению конкуренции или зрелищности. Также расширение приведет к тому, что спонсорских денег станет меньше, а клубы больше будут тратить на поездки, говорят они. К тому же собеседники указывают, что такие решения не должны приниматься в самом конце сезона, а регламент турнира был согласован до старта РПЛ.

Дискуссия о возможности расширения РПЛ с 16 до 18 команд оживилась в последние несколько недель. Во вторник президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов, чей клуб находится в одном очке от зоны прямого вылета из РПЛ, заявил «РБ-Спорт», что выступает за расширение лиги, но считает неэтичным обсуждать этот вопрос сейчас.

До него телекомментатор Геннадий Орлов и президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин в эфире программы «Такой футбол» заявили о необходимости увеличения числа участников РПЛ.

У идеи есть и противники. Например, бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил «Чемпионату», что расширение лиги не принесет пользы. Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в комментарии «Спорт день за днем» сказал, что считает необходимым придерживаться спортивных принципов. «Это в новом чемпионате можно обозначить, какие команды вылетают. Понятно, что сейчас разворачивается серьезная борьба за выживание. Но это будет не по-спортивному дать шанс кому-то остаться. Мне кажется, что это не очень правильно», — сказал он.

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В настоящее время в РПЛ выступают 16 клубов, две последние команды напрямую вылетают в Первую лигу. Команды, занявшие 13-е и 14-е места, играют стыковые матчи с третьей и четвертой командами первого дивизиона.

За шесть туров до окончания РПЛ последние два места занимают грозненский «Ахмат» (23 очка), почетным президентом которого является глава Чечни Рамзан Кадыров, а также «Сочи» (19), владельцем которого является Борис Ротенберг. В зоне стыковых матчей находятся «Урал» (24) и калининградская «Балтика» (23).

За последние годы в российском футболе вопрос расширения поднимался неоднократно, но положительного решения этот вопрос не имел. Голландская компания Hypercube, готовившая предложения по развитию российского футбола в 2021 году, приводила целый ряд аргументов против такой инициативы. Среди прочего эксперты указывали на уменьшение доли матчей, которые имеют турнирную значимость, а коммерческую ценность такого изменения называли «слишком ограниченной».

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