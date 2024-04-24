«Оренбург» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Оренбург» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Начало игры — в 16:00 по московскому времени.