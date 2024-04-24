«Краснодар» — «Балтика»: стартовые составы на матч РПЛ
«Краснодар» и «Балтика» объявили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ.
Краснодар
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
«Краснодар» и «Балтика» объявили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Кайо, Черников, Кастаньо, Сперцян, Виктор Са, Олусегун, Кади, Кордоба. Запасные: Агкацев, Штепа, Тормена, Эктов, Волков, Ленини, Батчи, Кривцов, Баньяц, Мозес.
«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Ковалев, Луна, Андраде, Бистрович, Энрикес, Алекс, Козлов, Лисакович. Запасные: Коновалов, Бориско, Радмановац, Маляров, Осипов, Аванесян, Капленко, Пряхин, Лазарев, Рыбчинский, Арбузов, Кузьмин.
Матч между командами состоится в Краснодаре и начнется в 20:30 мск.