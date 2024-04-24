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20:30 (мск), источник: Sport24

«Зенит» — «Рубин»: стали известны составы команд на матч 21-го тура РПЛ

«Зенит» и «Рубин» назвали составы на матч перенесенного 21-го тура чемпионата России.

Рубин
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
«Зенит» — «Рубин»: стали известны составы команд на матч 21-го тура РПЛ | Источник: ФК «Зенит»

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Нино, Родригао, Алип, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Мантуан, Кассьерра.

«Рубин»: Дюпин, Рожков, Вуячич, Мартынович, Грицаенко, Безруков, Кабутов, Иву, Зотов, Вада, Даку.

Игра «Зенит» — «Рубин» начнется в 20:30 мск.

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