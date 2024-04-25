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01:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шедевр Сафонова и Кордобы помог «Краснодару» продолжить чемпионскую гонку

«Быки» одержали эмоциональную победу над «Балтикой».

Краснодар
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
Шедевр Сафонова и Сперцяна помог «Краснодару» продолжить чемпионскую гонку | Источник: ФК «Краснодар»

Разговоры о том, что сейчас за происходящим в нижней части таблицы наблюдать даже интереснее, чем за раскладами на вершине, не лишены оснований. Больше того — некоторые сражающиеся за выживание весной оказались более эффективны, чем претенденты на самые высокие места. Например, «Динамо» только после победы в Оренбурге обошло уральцев по набранным с начала года очкам (12 против 11). А «Краснодар» к стартовому свистку в среду уступал два балла преобразившейся после рестарта «Балтике» (8−10).

Поразительный расклад, если учесть, что речь идет о тех, кто значился в претендентах на чемпионство. Что-то подобное порой случается на старте сезона, только потом гранды обычно берут свое. Но для решающего отрезка это нонсенс. Поэтому чемпионский поезд на всех парах мчится в направлении Санкт-Петербурга, а «быкам» — как ближайшему преследователю — остается лишь делать то, что должно, в надежде, что «Зенит» где-то оступится, как уже случилось в конце марта в Самаре.

Во время загрузки произошла ошибка.

Одна из отличительных черт «Краснодара» в версии Мурада Мусаева — мощное начало. В среду оно было столь агрессивным, что Сперцян отправил мяч над перекладиной, когда секундомер отсчитал с момента стартового свистка всего два десятка делений. Потом поклонники черно-зеленых пережили дежавю, словно посмотрев повтор одного из самых запоминающихся моментов игры с «Факелом». Снова обострение с фланга Виктора Са — и вновь соперника спасает перекладина тех же (словно заколдованных) ворот. Отличия заключались в чуть большем расстоянии до ворот, и автора завершающего удара, которым в этот раз оказался не Кордоба, а Кади.

При этом «Балтика» смотрелась весьма агрессивно. Как при разрушении атак хозяев, так и при собственных выпадах. Чуть лучше обработка при пасе на ход, чуть больше точности при подаче Бистровича — и Энрикес вполне мог доставить «быкам» серьезные проблемы. Но чилиец за свои шансы не зацепился, тогда как «Краснодар» открыл счет в совсем не очевидной ситуации. Воспитанник академии черно-зеленых Латышонок не укротил мяч после дальнего удара Кади, и Кордоба отличился на добивании.

А вторая половина началась с маленького шедевра Сафонова. Так оценить ситуацию и забросить мяч рукой на открывавшегося ближе к центральному кругу партнера — почерк большого мастера. Эта же оценка применима и к завершению от Сперцяна. Хотя его изящный проброс мяч между ногами Фернандеса — скорее искусство. Выбирайте эпитеты на свой вкус — в любом случае мы увидели один из самых красивых голов сезона, а «Краснодар» в режиме онлайн сокращал отставание от «Зенита» до минимума.

Чемпионская гонка заиграла новыми красками и дарила сумасшедшие сюжеты. Резко активизировавшаяся «Балтика» сократила отставание усилиями выпускника академии «Зенита» Козлова. Замены Сергея Игнашевича дали почти мгновенный эффект. Но о том, что в этом эпизоде не доработали Оласа и Алонсо, все мгновенно забыли. Спасибо уже фирменным угловым Сперцяна и прицельному удару Кордобы.

И, конечно, Сафонову, который выручил в паре сложных ситуаций, не дав калининградцам вернуться в игру раньше последних минут и второго гола Козлова. А еще — персональная благодарность легенде «Краснодара» и его бывшему капитану Мартыновичу. Даже в качестве игрока «Рубина» он помог «быкам» снова поверить в мечту. А Козлов в добавленное время южан простил, невольно дав новую жизнь чемпионской интриге.

Андрей Кузичев

Краснодар
3:2
Первый тайм: 1:0
Балтика
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