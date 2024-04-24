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23:11 (мск), источник: БЕЛТА

Гол Мартыновича помог «Рубину» сенсационно обыграть футболистов «Зенита»

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казанский «Рубин» сенсационно победил питерский «Зенит» в гостевом поединке футбольного чемпионата России — 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Зенит
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Рубин"

Играя в Санкт-Петербурге, казанская команда не стушевалась перед лидером турнира, отразила все атаки, а во втором тайме дважды поразила ворота хозяев поля. На 50-й минуте счет открыл албанский нападающий Мирлинд Даку, а потом капитан «Рубина» белорусский защитник Александр Мартынович забил второй мяч. Для него это первый гол в составе «Рубина» и вообще за последние несколько лет.

Калининградская «Балтика», за которую выступают белорусы Виталий Лисакович, Юрий Ковалев и Кирилл Печенин, уступила на выезде «Краснодару» с результатом 2:3. Юрий Ковалев отдал голевой пас Даниле Козлову, который забил первый мяч в ворота хозяев. Благодаря этой виктории, «Краснодар» до минимума сократил отставание от «Зенита».

Московское «Динамо» обыграло на выезде футболистов «Оренбурга» — 2:1, а «Пари Нижний Новгород» у себя дома уступил московскому «Локомотиву» — 2:3. Нижегородцы вели со счетом 2:0, но в концовке игры гости сумели вырвать победу, причем два последних мяча они забили в компенсированное время второго тайма.

Завтра «Урал», который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, встретится в Екатеринбурге с футболистами «Ростова». Самарские «Крылья Советов» с белорусами Кириллом Капленко и Егором Карпицким в составе, сыграют в Воронеже с «Факелом». В Грозном местный «Ахмат» примет футболистов «Сочи», а в Москве пройдет очередное столичное дерби ЦСКА — «Спартак».

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Зенит» — 50 очков (25 матчей), «Краснодар» — 49 (25), «Динамо» — 44 (25), «Локомотив» — 41 (25), «Спартак» — 38 (24).

Зенит
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Первый тайм: 0:0
Рубин
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