Крах «Зенита»: «Рубин» сенсационно победил в Петербурге и оживил золотую гонку
Преимущество петербуржцев над «Краснодаром» сократилось до минимума.
Преимущество петербуржцев над «Краснодаром» сократилось до минимума.
«Зенит» образца нынешней весны наглядно демонстрирует, во что может мутировать качественная команда без должного настроя. Хотя предсказать спад в мотивации можно было еще прошлым летом, когда сине-бело-голубые выиграли пятое подряд золото РПЛ и получили право водрузить вторую звезду на свою эмблему. Не просто так в СССР все измерялось пятилетками: огромный пласт работы позади, а дальше — эмоциональное опустошение.
Я уже не раз отмечал в этом году, что «Зенит» проводит матчи с середняками и аутсайдерами на автопилоте. Игры с «Крыльями Советов», «Балтикой» и «Оренбургом» по качеству были очень слабыми — конечно, по меркам самого «Зенита». Очки чемпионы России добывали, но едва ли приносили удовольствие зрителям. Отработали смену, получили зарплату и пошли домой.
Тренерский штаб явно все это понимает, но достучаться до команды чаще всего не удается. Да и внятные аргументы найти сложно: побед же «Зенит» добивается, а зачем менять то, что работает?
Но Семак понимал, что дальше так продолжаться не может, поэтому попытался встряхнуть команду хотя бы неординарным выбором стартового состава. В запасе неожиданно остались Педро, Артур, Дуглас Сантос и Эракович, а с первых минут появились Мантуан, Мостовой, Алип и Родригао.
Рашид Рахимов не стал изменять себе: узкие 5−4−1, отказ от высокого прессинга и явный акцент на разрушение. Вернулись после дисквалификации Вуячич с Иву, так что оборона «Рубина» получила серьезное усиление и могла хоть весь матч душить оборону «Зенита».
Этим казанцы и начали заниматься с первых минут. Но кто их осудит? «Автобусы» на «Газпром Арене» часто приносят нужный эффект или как минимум осложняют жизнь противнику. Но «Зенит» в подобных ситуациях в большинстве случаев находит противоядие за счет креативных действий Клаудиньо, Вендела и их партнеров. Уж мастерства сине-бело-голубым не занимать: было бы желание.
Сценарий первого тайма во многом напоминал предыдущие домашние встречи «Зенита»: несколько голевых моментов, неплохая активность, а затем — тишина. Но если, к примеру, с «Балтикой» и «Оренбургом» петербуржцы забили до перерыва, то сейчас остались без голов.
У болельщиков оставалась надежда, что в перерыве футболисты узнают счет параллельной встречи в Краснодаре, и это их взбодрит. Там ближайший конкурент «Зенит» выигрывал у «Балтики» и в онлайн-таблице сокращал отставание от лидера.
Однако ничего не изменилось. Семак лишь обновил фланги обороны, выпустив Эраковича вместо Алипа, но суть осталась той же. Даже хуже: на 50-й минуте «Зенит» пропустил — Даку открыл счет.
Сине-бело-голубые внезапно осознали, что уязвимы. И здесь началось самое интересное: «Зенит» наконец-то почувствовал страх и забегал. Хотя поначалу это была лишь трусца. По-настоящему чемпионы включились, когда «Рубин» забил второй гол: Мартынович отправил мяч в дальний угол.
Еще до второго гола казанцев Семак сделал три замены, а заодно переключил схему на сверхатакующую 4−4−2: с парой статных форвардов, Мантуаном в роли защитника и без чистого опорника. Эта встряска в какой-то степени растормошила «Зенит», но все равно катализатором его активности стал гол Мартыновича.
Рахимов, конечно, тоже понимал, что не сидел без дела и закрыл «Рубин» на все пуговицы: в активной фазе атак хозяев казанцы садились в линию обороны из шести человек. «Зениту» оставалось надеяться лишь на угловые и дальние удары. Моменты возникали: у Педро, Артура, Нино, Мантуана, Кассьерры, Ерохина. Однако мяч в воротах Дюпина так и не оказался.
«Зенит» сенсационно проиграл, и заслуженно. Игра сине-бело-голубых в последних матчах вела их к сенсационной потере очков. Она и случилась в самый неожиданной момент — в матче с «Рубином», который уже ни за что не борется в этом чемпионате.
Отрыв от «Краснодара» сокращается лишь до одного очка, и для золотой гонки это прекрасно.
Да и для «Зенита» это может быть полезно: возможно, в следующей встрече с «Динамо» мы наконец-то увидим настоящих чемпионов России.
Гоша Чернов