Семак прокомментировал поражение «Зенита» в игре с «Рубином»

В среду «Зенит» уступили на своем поле казанскому «Рубину» в матче перенесенного 21-го тура чемпионата страны со счетом 0:2.
«Тяжелая игра, сложилась для нас непросто. Если в первом тайме достаточно надежно играли в обороне, не давали соперникам шансов, то во второй половине, к сожалению, позволили сопернику забить. Сами имели большое преимущество, но, к сожалению, конвертировать его в достаточное количество голевых моментов мы не смогли. Сопернику сегодня улыбнулась удача. С тех моментов, которые были, они забили. А мы, в свою очередь, не использовали эти моменты, которые у нас имелись. И создавали их, в принципе, не так много, как нам того хотелось бы», — цитирует Семака официальный сайт клуба.
«Мы всегда относились к таблице достаточно серьезно. Это со стороны журналистов, наверное, было отношение другое. У нас оно всегда на максимальном уровне находится. Мы прекрасно понимаем, что сложно будет, все будут терять очки. На сегодняшний день того права на ошибку, которое мы заработали, теперь у нас нет. Те же “Динамо” и “Краснодар” — команды, которые могут бороться за первое место. Мы в том числе будем сражаться. На данный момент все зависит от нас. Дальше посмотрим», — добавил тренер «Зенита».
«Зенит», который, проиграв в Российской премьер-лиге (РПЛ) впервые с 3 декабря 2023 года, прервал семиматчевую серию без поражений в национальном первенстве, продолжает лидировать в турнирной таблице с 50 очками. У идущего вторым «Краснодара» 49 баллов в активе.
Семак также прокомментировал выбор стартового состава на матч с «Рубином». «Что касается Дугласа (Сантоса), он не принимал участие в игре по медицинским показаниям. Что касается Педро, в предыдущем матче он сыграл не так активно, как нам хотелось бы. Этот матч на его позиции играл Андрей Мостовой. По поводу Артура, он большой объем работы делал в предыдущем матче, и (Густаво) Мантуан тогда вышел неплохо. На этой позиции мы решили дать возможность Густаво начать матч в стартовом составе. Он это право заслужил», — заключил тренер.