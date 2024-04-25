Семак прокомментировал поражение «Зенита» в игре с «Рубином»

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В среду «Зенит» уступили на своем поле казанскому «Рубину» в матче перенесенного 21-го тура чемпионата страны со счетом 0:2.

«Тяжелая игра, сложилась для нас непросто. Если в первом тайме достаточно надежно играли в обороне, не давали соперникам шансов, то во второй половине, к сожалению, позволили сопернику забить. Сами имели большое преимущество, но, к сожалению, конвертировать его в достаточное количество голевых моментов мы не смогли. Сопернику сегодня улыбнулась удача. С тех моментов, которые были, они забили. А мы, в свою очередь, не использовали эти моменты, которые у нас имелись. И создавали их, в принципе, не так много, как нам того хотелось бы», — цитирует Семака официальный сайт клуба.

«Мы всегда относились к таблице достаточно серьезно. Это со стороны журналистов, наверное, было отношение другое. У нас оно всегда на максимальном уровне находится. Мы прекрасно понимаем, что сложно будет, все будут терять очки. На сегодняшний день того права на ошибку, которое мы заработали, теперь у нас нет. Те же “Динамо” и “Краснодар” — команды, которые могут бороться за первое место. Мы в том числе будем сражаться. На данный момент все зависит от нас. Дальше посмотрим», — добавил тренер «Зенита».

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит», который, проиграв в Российской премьер-лиге (РПЛ) впервые с 3 декабря 2023 года, прервал семиматчевую серию без поражений в национальном первенстве, продолжает лидировать в турнирной таблице с 50 очками. У идущего вторым «Краснодара» 49 баллов в активе.