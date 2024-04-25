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02:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семак прокомментировал поражение «Зенита» в игре с «Рубином»

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что у его команды было право на ошибку в чемпионате России по футболу и судьба чемпионства по-прежнему в руках петербуржцев.

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РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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В среду «Зенит» уступили на своем поле казанскому «Рубину» в матче перенесенного 21-го тура чемпионата страны со счетом 0:2.

«Тяжелая игра, сложилась для нас непросто. Если в первом тайме достаточно надежно играли в обороне, не давали соперникам шансов, то во второй половине, к сожалению, позволили сопернику забить. Сами имели большое преимущество, но, к сожалению, конвертировать его в достаточное количество голевых моментов мы не смогли. Сопернику сегодня улыбнулась удача. С тех моментов, которые были, они забили. А мы, в свою очередь, не использовали эти моменты, которые у нас имелись. И создавали их, в принципе, не так много, как нам того хотелось бы», — цитирует Семака официальный сайт клуба.

«Мы всегда относились к таблице достаточно серьезно. Это со стороны журналистов, наверное, было отношение другое. У нас оно всегда на максимальном уровне находится. Мы прекрасно понимаем, что сложно будет, все будут терять очки. На сегодняшний день того права на ошибку, которое мы заработали, теперь у нас нет. Те же “Динамо” и “Краснодар” — команды, которые могут бороться за первое место. Мы в том числе будем сражаться. На данный момент все зависит от нас. Дальше посмотрим», — добавил тренер «Зенита».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит», который, проиграв в Российской премьер-лиге (РПЛ) впервые с 3 декабря 2023 года, прервал семиматчевую серию без поражений в национальном первенстве, продолжает лидировать в турнирной таблице с 50 очками. У идущего вторым «Краснодара» 49 баллов в активе.

Семак также прокомментировал выбор стартового состава на матч с «Рубином». «Что касается Дугласа (Сантоса), он не принимал участие в игре по медицинским показаниям. Что касается Педро, в предыдущем матче он сыграл не так активно, как нам хотелось бы. Этот матч на его позиции играл Андрей Мостовой. По поводу Артура, он большой объем работы делал в предыдущем матче, и (Густаво) Мантуан тогда вышел неплохо. На этой позиции мы решили дать возможность Густаво начать матч в стартовом составе. Он это право заслужил», — заключил тренер.

Зенит
0:2
Первый тайм: 0:0
Рубин
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