«ЦСКА» и «Спартак» сыграют в матче чемпионата России по футболу

В составе ЦСКА будут отсутствовать три футболиста стартового состава. 24 апреля Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитников Виллиана Рошу и Игоря Дивеева за грубую игру в матче 25-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (1:2) на две и одну встречи соответственно. Один из ключевых атакующих игроков представитель Узбекистана Аббосбек Файзуллаев в том же матче получил желтую карточку, которая оказалась для него четвертой в текущем сезоне, он пропустит игру против «Спартака» из-за перебора предупреждений.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 21, 25.04.2024, 20:30 ЦСКА - Спартак -

До этого директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщал, что клуб отпустит Файзуллаева в сборную Узбекистана для участия в молодежном Кубке Азии только после матча со «Спартаком». Сам футболист заявил, что не специально получил четвертую желтую карточку, он уже находится в расположении национальной команды. Накануне игры Брейдо сообщил ТАСС, что все остальные игроки, кроме продолжающего восстановление от травмы крестообразных связок полузащитника Максим Мухина, смогут принять участие в игре со «Спартаком». «Если оставить за скобками длительное плановое восстановление Максима Мухина и дисквалификации, то все остальные ребята здоровы и готовятся к дерби в общей группе», — сказал Брейдо. Файзуллаев провел за ЦСКА 26 матчей в этом сезоне, забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач. Роша сыграл 30 матчей, забив 2 мяча и отдав 1 результатную передачу. Дивеев по ходу сезона восстанавливался от повреждений, поэтому провел только 8 игр, все без результативных действий.

В составе «Спартака» по-прежнему отсутствует один из лидеров нидерландский нападающий Квинси Промес, которого задержали в ОАЭ по окончании зимних сборов красно-белых. В 21 матче в текущем сезоне он забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач. Поначалу отсутствие Промеса очень сильно сказывалось на команде, в пяти матчах РПЛ красно-белые забили только два мяча. Однако в прошлом туре «Спартак» смог набраться уверенности за счет пяти забитых мячей «Ростову» (5:1). Предыдущие три игры пропустил основной полузащитник красно-белых Роман Зобнин, пока нельзя точно сказать, сможет ли он принять участие в игре с ЦСКА. Также под вопросом участие полузащитника Виктора Мозеса и вратаря Александра Селихова.

ЦСКА и «Спартак» являются соседями по турнирной таблице. «Спартак» занимает пятое место, набрав 38 очков в 24 матчах. ЦСКА с 37 очками располагается на шестой позиции. Игра первой части чемпионата между командами завершилась вничью со счетом 2:2. В последний раз красно-белые в гостях победили ЦСКА 20 апреля 2022 года, тогда встреча ¼ финала Кубка России завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака». В последний раз «Спартак» выиграл у ЦСКА в гостях в рамках чемпионата России 30 апреля 2017 года, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Армейский клуб на своем поле в последний раз обыграл принципиального соперника 20 сентября 2021 года (1:0).

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» — фаворит

Чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой считает красно-белых явными фаворитами в матче с ЦСКА. «Однозначно “Спартак” является фаворитом дерби, это связано с потерями ЦСКА, также влияет разгромная победа красно-белых над “Ростовом”, — сказал Мостовой ТАСС. — Я особенно не выделяю фаворитов, если не касается “Зенита”, остальные команды для меня как-то равны. Но в данном случае “Спартак” для меня фаворит. У ЦСКА очень ощутимые потери в виде Виллиана Роши и Аббосбека Файзуллаева».

14 апреля «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович, который входил в штаб Абаскаля. Слишкович уже исполнял обязанности главного тренера «Спартака» во время дисквалификаций Абаскаля, матч с ЦСКА станет для боснийца шестым. Пока Слишкович на этой должности остается непобежденным, при этом дважды «Спартак» при нем сыграл вничью с «Зенитом» (0:0, 0:0).

«Конечно, я жду голов, ясно, что они будут, потому что ошибки будут. Когда ты выигрываешь у такого принципиального соперника, как “Ростов”, конечно, в эйфории находишься. Они должны также бежать, убрали человека, который мешал, так что пока одни плюсы. Это не говорит о том, что так будет всегда, просто произошел всплеск, и то соперник не заслуживал такого разгромного поражения, все-таки сказались ошибки [вратаря “Ростова”] Сергея Песьякова. “Спартак” по составу и всему, что его окружает, в тройке должны быть. Конечно, потеря Квинси Промеса ощутимая. Но чем отличаются “Зенит”, “Спартак”? Тем, что есть кем заменить. Вы сказали, что Зобнин не играл, а я даже не помню, что он не играл. Сейчас обыграли “Ростов”, про Промеса начали забывать, никто не говорит. Поэтому уповать на это не стоит», — добавил Мостовой.

В прошлом туре Слишкович и главный тренер ЦСКА Владимир Федотов решили поберечь своих лидеров. В составе «Спартака» в матче с «Ростовом» не сыграл атакующий полузащитник Антон Зиньковский, у ЦСКА с грозненским «Ахматом» (1:2) не вышел на поле капитан и вратарь Игорь Акинфеев. В среду армейский клуб опубликовал проморолик к игре со «Спартаком», в нем принял участие сын Акинфеева. По сюжету ролика он рассказывал о предстоящем дерби и противостояниях игроков, в частности был высмеян момент с Промесом. «У красно-белых сегодня с капитанской повязкой Георгий Джикия, он сегодня сидит в запасе. Квинси Промес? Видимо, он тоже где-то сидит», — сказал мальчик.

«Зенит» без голов прожарил «Спартак» 14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

В текущем сезоне два игрока ЦСКА входят в топ-10 лучших бомбардиров РПЛ, это Федор Чалов (10 мячей в 24 матчах) и Антон Заболотный (8 мячей в 23 матчах). Лучшим у «Спартака» является Промес (6 голов в 17 играх), далее идут Александр Соболев (5 мячей в 21 матче) и Тео Бонгонда (5 мячей в 20 играх). Эта встреча также интересна противостоянием бывших футболистов клубов. Прошлым летом из ЦСКА в «Спартак» перешел парагвайский полузащитник Хесус Медина, он уже забил мяч в ворота бывшей команды в матче первой части чемпионата России. Однако в течение сезона полузащитник не проявлял себя так ярко, в 27 матчах он забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи, причем 2 гола и 1 передача на счету футболиста в матче прошлого тура с «Ростовом». Также за «Спартак» выступает защитник Никита Чернов, который является воспитанником ЦСКА и выступал за основную команду с 2014 по 2019 год.

В рамках матча на «ВЭБ-Арене» запланирована обширная развлекательная программа для болельщиков. Перед началом игры с песней «Конь» выступит Пелагея. В перерыве встречи ЦСКА подведет итоги конкурса. Трое финалистов из болельщиков были отобраны среди посетивших последние три встречи. Один из них станет обладателем машины LADA, двое других получат абонементы на следующий сезон.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 21, 25.04.2024, 16:00 Урал - Ростов -

Другие матчи дня

Также в четверг пройдут матчи «Урал» — «Ростов» (16:00 мск), «Факел» — «Крылья Советов» (18:15 мск) и «Ахмат» — «Сочи» (20:30 мск). «Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 24 матчах. «Ростов» идет девятым (34 очка), «Факел» — 11-м (26), «Урал» — 13-м (24), «Ахмат» — 15-м (23), «Сочи» — 16-м (19).

Программа 21-го тура РПЛ стартовала в среду. В этот день «Зенит» дома уступил «Рубину» со счетом (0:2), «Краснодар» на своем поле обыграл «Балтику» (3:2), «Динамо» в гостях оказалось сильнее «Оренбурга» (2:1), «Локомотив» на выезде победил «Пари Нижний Новгород» (3:2).