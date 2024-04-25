Экс-игрок «Спартака» и ЦСКА Попович: Садырин с Романцевым и сегодня могли бы тренировать

— Как думаете, в современном футболе методы Садырина или Романцева могли бы быть эффективными? — Почему нет? Посмотрите на Анчелотти. Сколько лет он уже тренирует и постоянно что-то выигрывает. Сейчас всё больше тренеров, которые в футбол никогда не играли. Как их называют — PlayStation-тренеры?

— Лэптоп-тренеры.

— Вот-вот. Сейчас много таких, в том числе в Финляндии. Он нигде никогда не играл, а ему дают команду высшей лиги. О чём с ним можно говорить, если человек футбол только по телевизору видел или по PlayStation? Все хотят быть Моуринью, а Моуринью такой один. Исключение из правил. Опять-таки, Моуринью всего достиг в денежных клубах, где ему всё было дозволено. А там, где его ограничивали — в исполнителях или каких-то решениях, — даже Моуринью не преуспел. А у Романцева, Садырина была большая школа за спиной, советского, российского футбола. Конечно, они могли бы спокойно тренировать и сегодня. Да, сейчас приходят новые технологии, системы, но они футбольные люди — разобрались бы, подстроились, — рассказал Попович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.