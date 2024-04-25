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10:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Можно сказать, что мы пережили первый тайм». Личка — о матче с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о матче 21-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

Динамо
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«Можно сказать, что мы пережили первый тайм». Личка — о матче с «Оренбургом» | Источник: Чемпионат.com

Встреча прошла вчера, 24 апреля. «Динамо» одержало победу со счётом 2:1. В составе бело-голубых отличились Константин Тюкавин и Муми Нгамалё. За «Оренбург» забитым мячом отметился Брайан Мансилья.

«Можно сказать, что мы пережили первый тайм. “Оренбург” играл в быстрый футбол с высокой интенсивностью. У них хорошо получалось находить быстрых атакующих игроков, они неплохо выполняли стандарты и нас несколько раз простили. Во второй половине наши нападающие тоже стали больше открываться за спины защитников, и это принесло нам очки», — приводит слова Лички официальный сайт московского клуба.

Оренбург
1:2
Первый тайм: 0:0
Динамо
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