Шансы «Зенита» на чемпионство снизились на 16% после поражения от «Рубина» | Источник:

Матч между сине-бело-голубыми и казанцами состоялся накануне, 24 апреля. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Игра началась в 20:30 по московскому времени.