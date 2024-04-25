«Урал» показал поле стадиона перед матчем с «Ростовом» в условиях снегопада
Сегодня, 25 апреля, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся екатеринбургский «Урал» и «Ростов».
Сегодня, 25 апреля, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся екатеринбургский «Урал» и «Ростов».
Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени. Хозяева заверили, что снегопад не помешает проведению игры.
«Снегопад не помешает! “Екатеринбург Арена” будет готова к матчу “Урал” — “Ростов”.
Снег на газоне тает сам благодаря системе подпочвенного подогрева. Поле будут готовить к встрече с 12:00. На трибунах и прилегающей территории порядок наведёт клининговая служба. К началу матча всё будет в норме!»— написано в заявлении «Урала».
«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 34 очка за 24 матча. «Урал» находится на 13-й строчке, заработав 24 очка.