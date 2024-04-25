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10:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Дьяков: С потерями у ЦСКА «Спартак» кажется фаворитом. Посмотрим, что придумает Федотов

Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался о предстоящем дерби ЦСКА и «Спартака» в матче перенесённого 21-го тура РПЛ.

ЦСКА
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Дьяков: с потерями у ЦСКА «Спартак» кажется фаворитом. Посмотрим, что придумает Федотов | Источник: Чемпионат.com

Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во глваве с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

«У ЦСКА на ровном месте удалились Роша и Дивеев, плюс ещё Файзуллаев получил четвёртую жёлтую. Поэтому ЦСКА в матче со “Спартаком” будет не в лучшем составе, но посмотрим, что придумает Федотов и что смогут показать армейцы. “Спартак” же сейчас все расхваляют. Говорят, что лучшая игра у команды в сезоне, но я считаю, что в матче с “Ростовом” только был хороший отрезок после 3:1. “Спартак” в первом тайме играл отвратительно, и играл также, как в других матчах после Нового года.

Но Слишковичу сразу начали петь дифирамбы, какой нашёлся супертренер и, что уже никого не надо искать и его надо назначать. Но при первом поражении будут говорить, что его надо гнать, куда подальше. Это нормально для “Спартака”. С такими потерями у ЦСКА “Спартак” кажется фаворитом, но не уверен, что команда покажет суперзрелищную игру. Потому что в позиционной игре у “Спартака” не вижу проблесков», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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