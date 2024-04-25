Дьяков: С потерями у ЦСКА «Спартак» кажется фаворитом. Посмотрим, что придумает Федотов

«У ЦСКА на ровном месте удалились Роша и Дивеев, плюс ещё Файзуллаев получил четвёртую жёлтую. Поэтому ЦСКА в матче со “Спартаком” будет не в лучшем составе, но посмотрим, что придумает Федотов и что смогут показать армейцы. “Спартак” же сейчас все расхваляют. Говорят, что лучшая игра у команды в сезоне, но я считаю, что в матче с “Ростовом” только был хороший отрезок после 3:1. “Спартак” в первом тайме играл отвратительно, и играл также, как в других матчах после Нового года.



Но Слишковичу сразу начали петь дифирамбы, какой нашёлся супертренер и, что уже никого не надо искать и его надо назначать. Но при первом поражении будут говорить, что его надо гнать, куда подальше. Это нормально для “Спартака”. С такими потерями у ЦСКА “Спартак” кажется фаворитом, но не уверен, что команда покажет суперзрелищную игру. Потому что в позиционной игре у “Спартака” не вижу проблесков», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.