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11:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Живоглядов оценил календарь «Пари НН» в концовке сезона

Футболист команды «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Живоглядов оценил календарь нижегородского клуба в концовке сезона-2023/2024.

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Дмитрий Живоглядов оценил календарь «Пари НН» в концовке сезона | Источник: Чемпионат.com

По его мнению, не стоит жаловаться на календарь и смотреть в турнирную таблицу — нужно набирать очки, ведь результат команды зависит в первую очередь только от неё самой.

— Можно ли сказать, что вам не очень повезло с календарём в концовке сезона?
 — Почему не повезло? Нам надо выходить и обыгрывать, набирать свои очки. Всё от нас зависит. Ещё и при своих болельщиках.

— Посматриваете ли уже в турнирную таблицу?
— Да нет пока. Не посматриваем, потому что, как я говорю, всё зависит от нас, — сказал Дмитрий Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Макуловым.

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