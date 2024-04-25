Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:00
Урал
Ростов
Футбол. Премьер-лига
18:15
Факел
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
20:30
ЦСКА
Спартак
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
Сочи
Футбол. Зарубежный
21:00
Удинезе
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон
Манчестер Сити
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
24.04
Зенит
Рубин
02
24.04
Краснодар
Балтика
32
24.04
Пари Нижний Новгород
Локомотив
23
24.04
Оренбург
Динамо
12
21.04
Ростов
Спартак
15
21.04
Сочи
Урал
22
21.04
Зенит
Оренбург
10
21.04
Пари Нижний Новгород
Динамо
14
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Газзаев о дерби: Для ЦСКА матч обещает быть очень сложным. Но хотел бы положительного результата

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от перенесенного матча 21-го тура чемпионата России между армейцами и «Спартаком».

ЦСКА
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Матч обещает быть очень сложным для ЦСКА. Отсутствие двух центральных защитников и Файзуллаева скажется на игре команды. Поступки Дивеева и Роши — это безответственность. Надеюсь, что внутренние резервы и молодежь проявят полную самоотдачу. Результат в этом матче очень важен! Тем более, на заключительном этапе чемпионата. Любая ошибка может повлиять на борьбу за медали. Игры ЦСКА — “Спартак” всегда интересные, ждем сегодня этого же. Очень хотел бы, чтобы ЦСКА добился положительного результата», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» состоится в четверг, 25 апреля. Начало — в 20.30 мск.

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Сколько выходных и нерабочих дней в майские праздники 2024
Секс возьмут в программу Олимпиады? Из чемпионатов по любви хотят сделать спорт
«Задача трех тел»: как планы на создание франшизы обернулись убийством и смертной казнью в реальности
РЕН ТВ: 21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь