Газзаев о дерби: Для ЦСКА матч обещает быть очень сложным. Но хотел бы положительного результата

«Матч обещает быть очень сложным для ЦСКА. Отсутствие двух центральных защитников и Файзуллаева скажется на игре команды. Поступки Дивеева и Роши — это безответственность. Надеюсь, что внутренние резервы и молодежь проявят полную самоотдачу. Результат в этом матче очень важен! Тем более, на заключительном этапе чемпионата. Любая ошибка может повлиять на борьбу за медали. Игры ЦСКА — “Спартак” всегда интересные, ждем сегодня этого же. Очень хотел бы, чтобы ЦСКА добился положительного результата», — сказал Газзаев «СЭ».