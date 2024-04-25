Колосков считает, что в РПЛ нет показывающих чемпионскую игру команд

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» и «Краснодар» будут бороться за победу в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) до последнего тура, но в турнире нет показывающих чемпионскую игру команд. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

«Сейчас у нас нет ни одной команды, которая бы показывала чемпионскую игру, — сказал Колосков. — Сегодня “Зенит” так играет, завтра — по-другому, до этого смотрел “Ростов”, они провалились, еще раньше видел “Оренбург” с “Зенитом”, но дома с “Динамо” сыграли безобразно второй тайм. То есть нет команды, которая стабильно показывала бы результат. Поэтому чемпионская гонка будет до последнего тура».

«Понятно, что двумя основными претендентами являются “Краснодар” и “Зенит”, все остальные просто по качеству футболистов не соответствуют требованиям, которые отвечают понятию “чемпион России по футболу”. У этих двух команд такие игроки есть. Поэтому все будет зависеть от уровня подготовки и психологического настроя, два этих фактора будут определяющими. Но обе команды будут бороться за чемпионство до конца», — добавил Колосков.