Экс-игрок «Спартака» Ари назвал самый памятный матч в дерби с ЦСКА
Бывший нападающий «Спартака» Ари назвал самый памятный матч в дерби с московским ЦСКА.
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Бывший нападающий «Спартака» Ари назвал самый памятный матч в дерби с московским ЦСКА.
«Дерби ЦСКА — “Спартак” — всегда очень интересная игра. Мне запомнился матч, когда мы играли в “Лужниках”, — я забил мяч и “Спартак” победил 1:0. Помню, что стадион заполнился, была очень хорошая атмосфера.
Помню, как я забил ЦСКА и в составе “Локомотива”, когда мы победили 3:1. Всегда круто забивать большим командам — “Зениту”, “Динамо”, ЦСКА. А когда футболист забивает в дерби, это ещё круче», — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Сегодня, 25 апреля, состоится перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком». Игра начнётся в 20:30 по московскому времени.