«Урал» — «Ростов»: Ионов и Роналдо — в стартовых составах на матч РПЛ
Екатеринбургский «Урал» и футбольный клуб «Ростов» объявили стартовые составы команд на перенесенный матч 21-го тура российской Премьер-Лиги.
Екатеринбургский «Урал» и футбольный клуб «Ростов» объявили стартовые составы команд на перенесенный матч 21-го тура российской Премьер-Лиги.
Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 16:00 по московскому времени.
Примечательно, что у уральцев в старте появится бывший игрок «Ростова» Алексей Ионов, а дончане выпустят с первых минут бразильца Роналдо.
Состав «Урала»: Помазун, Филипенко, Эмерсон, Кулаков, Итало, Егорычев, Мишкич, Дмитриев, Ионов, Сиссе, Ишков.
Состав «Ростова»: Медведев, Сако, Эль-Аскалани, Осипенко, Лангович, Уткин, Глебов, Комаров, Щетинин, Роналдо, Комличенко.