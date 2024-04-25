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16:35 (мск), источник: Sport24

«Урал» — «Ростов»: Ионов и Роналдо — в стартовых составах на матч РПЛ

Екатеринбургский «Урал» и футбольный клуб «Ростов» объявили стартовые составы команд на перенесенный матч 21-го тура российской Премьер-Лиги.

«Урал» — «Ростов»: Ионов и Роналдо — в стартовых составах на матч РПЛ | Источник: Sport24

Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 16:00 по московскому времени.

Примечательно, что у уральцев в старте появится бывший игрок «Ростова» Алексей Ионов, а дончане выпустят с первых минут бразильца Роналдо.

Состав «Урала»: Помазун, Филипенко, Эмерсон, Кулаков, Итало, Егорычев, Мишкич, Дмитриев, Ионов, Сиссе, Ишков.

Состав «Ростова»: Медведев, Сако, Эль-Аскалани, Осипенко, Лангович, Уткин, Глебов, Комаров, Щетинин, Роналдо, Комличенко.

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