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18:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Факел» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Сегодня, 25 апреля, состоится перенесённый матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Факел» и «Крылья Советов».

Факел
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Встречу примет Центральный стадион профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра выступит Павел Шадыханов. Стартовый свисток раздастся в 18:15 по московскому времени.

Стартовые составы команд.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Черов, Сенхаджи, Акбашев, Альшин, Квеквескири, Моцпан, Марков, Аппаев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Хубулов, Витюгов, Ежов, Салтыков, Рахманович.

В последний раз команды играли друг с другом в сентябре прошлого года. Тогда в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона победу одержали «Крылья Советов» (3:0).

По состоянию на сегодняшний день «Факел» располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы занимают седьмое место, набрав 36 очков по результатам 24 игр.

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