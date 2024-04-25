«Факел» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Встречу примет Центральный стадион профсоюзов в Воронеже. В качестве главного арбитра выступит Павел Шадыханов. Стартовый свисток раздастся в 18:15 по московскому времени.

Стартовые составы команд.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Черов, Сенхаджи, Акбашев, Альшин, Квеквескири, Моцпан, Марков, Аппаев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Хубулов, Витюгов, Ежов, Салтыков, Рахманович.

В последний раз команды играли друг с другом в сентябре прошлого года. Тогда в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона победу одержали «Крылья Советов» (3:0).