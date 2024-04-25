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18:13 (мск), источник: РБК

Гол Роналдо принес клубу Карпина победу над «Уралом»

«Ростов» победил в Екатеринбурге «Урал» в матче перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Урал
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Матч завершился со счетом 0:1. Гол на 57-й минуте забил бразильский нападающий Роналдо.

На 67-й минуте у форварда хозяев Алексея Каштанова был хороший шанс сравнять счет, но после паса партнера он с шести метров не попал в створ ворот.

21-й тур был перенесен с марта на апрель по причине выборов президента России.

Роналдо, перешедший в «Ростов» в январе, забил третий гол в четырех последних матчах — ранее он спас команду от поражения в игре с «Сочи» (2:2) и забил победный мяч в концовке игры с «Факелом» (1:0).

«Ростов» набрал 37 очков и поднялся на седьмое место в таблице.

«Урал» с 24 очками остался на 13-й строчке.

Команда Валерия Карпина 29 апреля сыграет с «Оренбургом», а «Урал» в тот же день с казанским «Рубином».

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Урал
0:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
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