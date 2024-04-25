Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Факел
Крылья Советов
00
Футбол. Премьер-лига
20:30
ЦСКА
Спартак
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
Сочи
Футбол. Зарубежный
21:00
Удинезе
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
16:00
Урал
Ростов
01
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
16:00
Урал
Ростов
01
24.04
Зенит
Рубин
02
24.04
Краснодар
Балтика
32
24.04
Пари Нижний Новгород
Локомотив
23
24.04
Оренбург
Динамо
12
21.04
Ростов
Спартак
15
21.04
Сочи
Урал
22
21.04
Зенит
Оренбург
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:26 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА — «Спартак»: стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московские ЦСКА и «Спартак».

ЦСКА
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ЦСКА

Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Зделар, Лукин, Мойзес, Агапов, Келлвен, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Н. Чернов, Дуарте, Бабич, Денисов, Пруцев, Мартинс, Медина, Соболев, Угальде.

В текущем сезоне чемпионата России команды встречались в 11-м туре. «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча. ЦСКА располагается на шестой строчке, заработав 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

Читайте также от «Чемпионат.com»
«Скучаю по России, но возможности приехать нет». Интервью с Касаткиной
«Арбитр матча «Спартака» ошибся. По стоп-кадру — красная». Судейство в РПЛ
«Это было жалко». Америка — о провале «Вашингтона» и Овечкина
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь