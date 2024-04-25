ЦСКА — «Спартак»: стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ

Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Зделар, Лукин, Мойзес, Агапов, Келлвен, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Н. Чернов, Дуарте, Бабич, Денисов, Пруцев, Мартинс, Медина, Соболев, Угальде.

В текущем сезоне чемпионата России команды встречались в 11-м туре. «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.