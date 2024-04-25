В «Спартаке» объяснили, почему Джикия и Мозес пропустят матч с ЦСКА | Источник: Чемпионат.com

«У Джикии микроповреждение. Мозес близок к возвращению, но пока его решили поберечь. Зорин приступил к динамической реабилитации после тяжелой травмы. Все остальные здоровы», — передает слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В нынешнем сезоне чемпионата России команды встречались в 11-м туре. Тогда «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.