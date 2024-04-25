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19:30 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Спартаке» объяснили, почему Джикия и Мозес пропустят матч с ЦСКА

Дмитрий Зеленов, глава пресс-службы московского «Спартака», рассказал о том, кто из игроков красно-белых пропустит перенесённый матч 21-го тура РПЛ с ЦСКА.

Спартак
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В «Спартаке» объяснили, почему Джикия и Мозес пропустят матч с ЦСКА | Источник: Чемпионат.com

«У Джикии микроповреждение. Мозес близок к возвращению, но пока его решили поберечь. Зорин приступил к динамической реабилитации после тяжелой травмы. Все остальные здоровы», — передает слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В нынешнем сезоне чемпионата России команды встречались в 11-м туре. Тогда «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 24 матча. ЦСКА располагается на шестой строчке, заработав 37 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

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