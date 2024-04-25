«Ахмат» — «Сочи»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

Источник: https://vk.com/akhmatgrozny

Команды сыграют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Ахмат»: Шелия, Шатара, Гандри, Тодорович, Богославац, Ловат, Камилов, Тимофеев, Ковачев, Садулаев, Агаларов.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Макарчук, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Сутормин, Кравцов, Сааведра, Юкич, Крамарич.

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Ахматом» волевую победу со счётом 2:1 одержали грозненцы. Забитыми мячами в составе «Ахмата» отметились Владимир Ильин и Артём Тимофеев, а у «Сочи» отличился Кристиан Нобоа.