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20:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» просил РФС перенести игру с «Ахматом» из-за массового отравления игроков

«Сочи» просил перенести матч 21-го тура РПЛ с «Ахматом» из-за массового отравления в команде.

Сочи
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«Сочи» просил РФС перенести игру с «Ахматом» из-за массового отравления игроков | Источник: Чемпионат.com

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Данное письмо было отправлено в РФС за несколько часов до игры. Решение примет президент РФС Дюков.

Сообщается, что команда прибыла на стадион с опозданием.

«Всё просто — после обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала нездоровилось только двум игрокам, но со временем их становилось всё больше. В итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали [на стадион]», — объяснил ситуацию главный тренер «Сочи» Роберт Морено в эфире «Матч ТВ».

После 24 сыгранных матчей в нынешнем сезоне чемпионата «Ахмат» набрал 23 очка. Подопечные Магомеда Адиева находятся на 15-м месте в турнирной таблице. «Сочи» набрал 19 очков и занимает последнее, 16-е место.

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