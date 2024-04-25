«Сочи» просил РФС перенести игру с «Ахматом» из-за массового отравления игроков

«Всё просто — после обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала нездоровилось только двум игрокам, но со временем их становилось всё больше. В итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали [на стадион]», — объяснил ситуацию главный тренер «Сочи» Роберт Морено в эфире «Матч ТВ».