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20:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья» обошли в таблице «Спартак» и ЦСКА! Но потеряли сразу двух футболистов

Роман Ежов и Владимир Хубулов получили травмы, а победу самарцам в Воронеже принёс легионер.

Факел
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Факел — Крылья Советов — 0:1, обзор матча 21-го тура РПЛ, видео, голы: Ороско, Ежов, Хубулов, 25 апреля 2024 года | Источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» по-прежнему находятся в верхней части таблицы. На этот раз самарская команда успешно сыграла в Воронеже.

«Факел» подошёл к матчу с неприятной серией из трёх поражений. Любопытно, что результаты воронежского клуба ухудшились после того, как Сергей Ташуев продлил контракт. «Крылья» приехали в Воронеж после обидного поражения в Калининграде (1:2). Гости сравняли счёт в добавленное время, но умудрились пропустить на последних секундах. Впрочем, положение «Крыльев» в таблице куда более приятное, нежели у «Факела».

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Главное событие первого тайма — травмы сразу двух футболистов «Крыльев Советов». Сначала с поля ушёл Роман Ежов, а потом — Владимир Хубулов. И тот, и другой повредили заднюю поверхность бедра. И всё это в течение шести минут! Игорю Осинькину остаётся только посочувствовать, ведь количество травм в его команде просто зашкаливает. А тут он ещё и потерял двух футболистов к 25-й минуте.

«Факел» навязал сопернику свой футбол, в который «Крыльям» было неудобно играть. Много борьбы, стыков, минимум свободного пространства и голевых моментов. Да, соперники нанесли 11 ударов на двоих по итогам первой половины, но сколько из них было опасных? Запомнился удар головой в исполнении Фернандо Костанцы после углового — Беленов справился. А в концовке тайма Игорь Юрганов расчехлил «пушку» — мяч просвистел над девяткой.

Сразу после перерыва состоялась третья вынужденная замена. На этот раз повреждение получил нападающий «Факела» Евгений Марков (он отыграл всего три минуты после перерыва). Во второй половине у «Крыльев» совершенно пропала контригра. При такой плотной игре можно было рассчитывать только на стандарты и дальние удары. Максим Витюгов стрелял метров с 30 в дальний угол, однако Александр Беленов перевёл мяч на угловой.

Но буквально через минуту «Крылья» всё-таки забили. Кстати, гол сделали футболисты, которых Осинькин выпустил в первой половине вместо травмированных. Владислав Шитов хорошо навесил в штрафную площадь, а Франко Ороско (рост — 168 см) головой сбросил мяч в дальний угол. Это первый гол аргентинца после переезда в Россию (он перешёл в «Крылья» в зимнее трансферное окно).

В концовке могли забивать и те, и другие, но прекрасно сыграли вратари. Иван Ломаев спас «Крылья» после дальнего удара Ираклия Квеквескири, а Беленов лишил гола Амара Рахмановича. Арбитр накинул семь минут к основному времени, Беленов сбегал к чужим воротам на угловой, но зрители больше не увидели голов.

«Крылья» благодаря этой победе взобрались на пятое место в таблице. Прямо сейчас у команды Осинькина больше очков, чем у «Спартака» и ЦСКА. Правда, тех ещё ждёт очная игра. А «Факел» проиграл уже в четвёртый раз подряд.

Кирилл Закатченко

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Факел
0:1
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
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