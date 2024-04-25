Тренер «Спартака» Слишкович прокомментировал судейство Казарцева в игре с ЦСКА

«Судья сегодня сделал свою работу. Я никогда не смотрю спорные моменты на скамейке. Не видел эпизод с пенальти. В раздевалке говорят, что был пенальти. Я не знаю.



В дерби давление идет и на судью. Все совершают ошибку. Мне неинтересно, даже если он ошибся», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.