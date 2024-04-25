Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.04
Брайтон
Манчестер Сити
04
Футбол. Зарубежный
25.04
Удинезе
Рома
12
Футбол. Премьер-лига
25.04
ЦСКА
Спартак
00
Футбол. Премьер-лига
25.04
Ахмат
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига
25.04
Факел
Крылья Советов
01
Футбол. Премьер-лига
25.04
Урал
Ростов
01
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.04
ЦСКА
Спартак
00
25.04
Ахмат
Сочи
10
25.04
Факел
Крылья Советов
01
25.04
Урал
Ростов
01
24.04
Зенит
Рубин
02
24.04
Краснодар
Балтика
32
24.04
Пари Нижний Новгород
Локомотив
23
24.04
Оренбург
Динамо
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
25 апреля, источник: Чемпионат.com

Тренер «Спартака» Слишкович прокомментировал судейство Казарцева в игре с ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал судейство в перенёсенном матче 21-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми, который закончился со счётом 0:0.

ЦСКА
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Тренер «Спартака» Слишкович прокомментировал судейство Казарцева в игре с ЦСКА | Источник: Чемпионат.com

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Василия Казарцева.

«Судья сегодня сделал свою работу. Я никогда не смотрю спорные моменты на скамейке. Не видел эпизод с пенальти. В раздевалке говорят, что был пенальти. Я не знаю.

В дерби давление идет и на судью. Все совершают ошибку. Мне неинтересно, даже если он ошибся», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

В нынешнем сезоне чемпионата России команды встречались в 11-м туре. Тогда «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью с счётом 2:2.

Во время загрузки произошла ошибка.
ЦСКА
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Читайте также от «Чемпионат.com»
«Скучаю по России, но возможности приехать нет». Интервью с Касаткиной
«Арбитр матча «Спартака» ошибся. По стоп-кадру — красная». Судейство в РПЛ
«Это было жалко». Америка — о провале «Вашингтона» и Овечкина
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь