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25 апреля, источник: Чемпионат.com

Скандал в битве за выживание в Грозном. Отравление может стоить «Сочи» места в РПЛ

У команды Морено выбыли 14 игроков, а матч с «Ахматом» всё равно провели!

Ахмат
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Ахмат — Сочи — 1:0, обзор матча 21-го тура РПЛ, видео гола, 14 игроков отравились, почему не перенесли, 25 апреля 2024 | Источник: Чемпионат.com

Пока ЦСКА и «Спартак» рубились в дерби, «Ахмат» и «Сочи» провели важнейший матч с точки зрения борьбы за выживание.

Перед матчем главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил о массовом отравлении. По словам испанца, за несколько часов до игры 14 футболистов команды и пять представителей персонала почувствовали недомогание. «У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали [на стадион]», — сказал тренер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за внештатной ситуации «Сочи» приехал на арену в Грозном с опозданием. В итоге игра стартовала примерно на семь минут позже, чем изначально планировалось. По информации «Чемпионата», черноморский клуб просил о переносе матча, однако он состоялся в обозначенные сроки. Конечно, Морено выставил не оптимальный состав (по-другому быть не могло), но он всё равно получился боевым. А Магомед Адиев, в свою очередь, оставил в запасе и Мохамеда Конате, и Бернарда Беришу.

В первом тайме футболисты «Сочи» владели мячом и били исключительно в створ (четыре раза из четырёх). Хороший момент был у Александара Юкича, но мяч после удара австрийца застрял в ногах у вратаря Гиорги Шелии. В концовке тайма голкипер снова спас команду в хоккейном стиле — справился с ударом ногой, стоя на колене. Правда, после этого Шелия почувствовал дискомфорт, и врачи в течение нескольких минут оказывали ему помощь.

Настоящим украшением первой половины стал удар Лечи Садулаева. Активный футболист «Ахмата» пальнул из-за пределов штрафной площади — мяч по красивой траектории влетел в дальнюю девятку. Вратарь «Сочи» Николай Заболотный даже не прыгнул. Садулаев оформил первый гол в нынешнем сезоне, но он пропустил почти всю осеннюю часть чемпионата из-за травмы «крестов».

После перерыва Морено пытался освежить игру при помощи замен. Обращает на себя внимание, что Сауль Гуарирапа так и остался в запасе. По всей видимости, нападающий как раз был в числе тех, кто отравился. Адиев, в свою очередь, выпустил и Беришу, и Конате. Но реальный шанс был не у них, а у Дарко Тодоровича. Мяч после удара футболиста «Ахмата» вонзился в дальнюю штангу после того, как Заболотный коснулся его кончиками пальцев.

Вратарь «Сочи» также спас команду после подключения Лукаса Ловата к атаке грозненцев. Был свой момент и у гостей, но Дмитрий Чистяков совсем немного не попал в дальний угол.

До этого матча «Сочи» был единственным клубом, который не проиграл в РПЛ после рестарта. Теперь команда Морено отстаёт от зоны переходных матчей на пять очков. А вот «Ахмат» одержал вторую победу подряд и поднялся на 12-ю строчку в таблице. Если грозненский клуб не опустится ниже по итогам сезона, то сохранит место в РПЛ.

Кирилл Закатченко

Ахмат
1:0
Первый тайм: 1:0
Сочи
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