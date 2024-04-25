Юран рассказал, при каком условии покинет «Пари НН» летом 2024 года

«Я доведу до конца, команду не то что сохраню [в РПЛ], оставлю её в 10-ке, уверен в этом. Просто будет столько нервов и седины, но ничего. Скажу и губернатору: если не будет усиления — извинюсь перед болельщиками, не останусь. Хочу ещё пожить, довоспитать детей. Потому что это действительно колоссальные нервы, на пределе», — сказал Юран на встрече болельщиков, видео с которой опубликовано на странице «Пари НН» ВКонтакте.