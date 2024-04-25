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25 апреля, источник: Чемпионат.com

Федотов — о составе ЦСКА на дерби: кто был, того и выбрали

Главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о минувшем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0).

ЦСКА
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Федотов — о составе ЦСКА на дерби: кто был, того и выбрали | Источник: Чемпионат.com

«Состав выбирали по принципу — кто был, того и выбрали. Если брать Лукина, то он просто пришел в себя. У него было небольшое повреждение после возвращения из сборной. Он восстанавливался, набирал кондиции. Пришло время их показывать. По Агапову все понятно — многопрофильный футболисты», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

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ЦСКА
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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