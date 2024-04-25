Федотов — о составе ЦСКА на дерби: кто был, того и выбрали

«Состав выбирали по принципу — кто был, того и выбрали. Если брать Лукина, то он просто пришел в себя. У него было небольшое повреждение после возвращения из сборной. Он восстанавливался, набирал кондиции. Пришло время их показывать. По Агапову все понятно — многопрофильный футболисты», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.