Тренер «Сочи» Морено: мы были вынуждены менять футболистов по ходу игры, их тошнило

«Стыдно, что в такой достаточно хорошей лиге, как чемпионат России, позволяют такие ситуации. У нас было много неготовых игроков, но нам не разрешили перенести этот матч. Мы были вынуждены менять футболистов по ходу игры, их тошнило. Это непозволительно, что такое происходит.



Несмотря на это, команда показала неплохой футбол? Представьте, что было бы, если бы мы были готовы на 100 процентов», — сказал Морено в эфире «Матч ТВ».